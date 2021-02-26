وزيرا السياحة والطيران يتفقدان السوق السياحي بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة بالسوق السياحي، والتقيا عدد من أصحاب البازارات والعاملين بها، واستمعا إلى مشاكلهم ومطالبهم والتحديات التي تواجههم.

وخلال اللقاء قام العاملون بالبازارات بتوجيه الشكر لوزيري السياحة والآثار والطيران المدني على اطلاق مبادرة " شتي في مصر" والتي أتاحت للمصريين لزيارة مدينة الأقصر مما ساهم في رواج السوق نسبياً من خلال اقبال الزائرين علي شراء السلع والمنتجات المتوفرة للسائحين والوافدين إلى المدينة.

وأعربوا عن سعادتهم بمواعيد غلق البازارات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء حيث يتم غلقها يومياً الساعة الثانية عشر صباحاً، عدا يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة صباحا.

وفي نهاية اللقاء أشادوا باهتمام وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني وحرصهما على مقابلتهم والاستماع اليهم ووعدهم بالعمل على حل المشاكل التي تواجههم.