ضبط 125 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بمرسى مطروح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكنت عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام من ضبط 125 طربة لمخدر الحشيش ، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم بمطروح؛ وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى براني بمطروح.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه، والهاتف للتواصل مع عملائه.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.