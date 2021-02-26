شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: معاينة 1077 مزرعة دواجن ونقل 3.4 مليون طائر بين المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تتولى إصدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى، وبلغ إجمالى عــدد المزارع التى تم معاينتها (1077) مزرعة خلال الشهر الماضى، وإجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الادارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات ( 3497) تصريحا، وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المديريات (3,407,010) طائر.

وأضاف التقرير، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والامراض الوبائية والتى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئــــة والمحافظات، قد اسفرت عن تحصين (877,508) طائر خلال يناير 2021.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتي تهدف الى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم تطبيق الامان الحيوي بالمزارع، ومعاينة المزارع والمفرخات ومصانع الاعلاف واعداد شهادات الامــــان الحيوي تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، وإعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح اجراءات مكافحة المرض ، تنفيذ برامج المنشأت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، ومعاينات المزارع كمحجر بيطري مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت اشراف الهيئة .

وأوضح التقرير، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، وعمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعي والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الامان الحيوي لمنع انتشار الامراض بين المزارع، ويتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات، وتحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين (جرعة أولية، وجرعة منشطة) قبل تسويقها، وتحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم، ومتابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات، وخفض الحمل الفيروسي من خلال تعاون الطب البيطري والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسي من خلال تطهير الاسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات ارشادية على مستوى جميع المديريات.