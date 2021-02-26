شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كيانين وهميين فى دمياط لعملهما بدون ترخيص ومنح شهادات غير معتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير وزارى عن جهود لجنة الضبطية القضائية، بشأن مداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص بمحافظة دمياط، حيث أصدر قرار بإغلاق كيانين وهميين بالمحافظة عقب تقرير مقدم من السيد عطا رئيس قطاع التعليم.

وأشار التقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة منشأة ومقرها (المنطقة المركزية – بجوار محطة بنزين موبيل)، والتي تقوم بمنح شهادات غير معتمدة في مجالات الباطنة والجراحة، رعاية صحية، حالات حرجة وطوارئ، مكافحة العدوى، سيكولوجيا النمو، الاستشعار عن بُعد، وغيرها من الشهادات غير المعتمدة، التي تمنحها الأكاديمية لغير المتخصصين.

كما قامت اللجنة بمداهمة منشأة أخرى ومقرها (الحي الثالث المجاورة 18 قطعة رقم 118/318 دمياط الجديدة)؛ وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وتمنح شهادات غير معتمدة.

وتم إصدرار قرار بغلق المنشأتين المذكورتين، كما تم مخاطبة محافظ دمياط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وتم توجيه لجنة الضبطية القضائية بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة.