شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بعد فتح تلقى الطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس الدولة، عدد من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين، فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، والتي بدات من أمس الخميس 25 فبراير وحتي 20 مارس 2021، وفقًا لما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.

وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

6- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الإلكتروني على موقع مجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.