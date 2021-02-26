باحثون يطلقون اسم "B.1.526" على سلالة كورونا المقاومة للقاحات فى نيويورك

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون أمريكيون سلالة جديدة مثيرة للقلق من فيروس كورونا في مدينة نيويورك، قالوا إنها قد تكون قادرة على مواجهة اللقاحات الجديدة المضادة للفيروس، وأوضح فريق من الباحثين، بمعهد كاليفورنيا للتقنية، في تقرير، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "أن السلالة الجديدة للفيروس تحمل طفرات تساعده فى التهرب من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، بالإضافة إلى آثار علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة، التى تستخدم في بعض العقاقير الخاصة بكورونا".

وأطلق الباحثون اسم "B.1.526" على السلالة الجديدة، وقالوا إنها ظهرت لدى الأشخاص المتضررين في أحياء متنوعة من مدينة نيويورك ومناطق في شمال شرقي الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير، أنه تمت ملاحظة حصول زيادة مطردة في معدل الإصابات بالسلالة الجديدة منذ أواخر ديسمبر وحتى منتصف فبراير، مع ارتفاع مثير للقلق وصل إلى 12.7% من مجموع الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين.