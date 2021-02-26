السكة الحديد تستبدل تركيب قطارات عادية بعربات روسية ومميزة من الغد

القاهرة - سامية سيد - تستبدل هيئة السكة الحديد تركيب عربات بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى بعربات روسية جديدة وأخرى درجة ثانية (مميزة)، في إطار تحسين الخدمة وتوفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب، وذلك اعتبار من غدٍ السبت كالتالى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012