شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: "2 كفاية" يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريراً مفصلاً عن نشاط مشروع "2 كفاية " للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل"، مؤكدة أنه على الرغم من جائحة كورونا فأن المثقفات المجتمعيات يقمن باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وأن المشروع مازال يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة من تكافل سواء من خلال التوعية أو تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع فى الحد من الزيادة السكانية، كمشكلة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لما لها من تأثير على معدلات التنمية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه خلال شهر يناير الماضى بلغ عدد زيارات طرق الأبواب249,200 ألف زيارة من إجمالى 5.306.713 زيارة، مشددة على أن نسبة تحقيق المستهدف من الزيارات قد بلغت 115٪؜، كما أن عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة قد وصل إلى 41,642 سيدة من إجمالى 745,782 سيدة، لافتة إلى أنه خلال شهر يناير الماضى وصل عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة إلى 5974 سيدة من إجمالى 107,456 سيدة خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 31/1/2021.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع 2 كفاية، أن دور وزارة التضامن الاجتماعى هو دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، موضحة أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع، وفى هذا الإطار فقد تم الانتهاء من تطوير وتجهيز 64 عيادة تنظيم أسرة وتزويدها بالقوى البشرية من أطباء وتمريض وتوفير الحافز المادى لهم.

وتابعت ديزيريه، أن المشروع ركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى فى معدلات الإنجاب، وهم 10 محافظات بداية من الجيزة إلى الصعيد والبحيرة، لافتةً إلى أن الأماكن الأعلى فى معدلات الإنجاب هى الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.

جدير بالذكر، أن "2 كفاية" يأتى ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة .

وتم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة وتدريب عدد من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب المتطوعات للعمل كمثقفات مجتمعيات، كما تم افتتاح 64عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريباً نظرياً وعملياً.