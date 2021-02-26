شكرا لقرائتكم خبر عن تحيا مصر: كل خدمات الصندوق مجانية ومبادرة "نور حياة" تتعاون مع منظمات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الدولة تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال المبادرات التى تتم. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر أن قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة تجري الكشف الطبي على المواطنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

وذكر: هناك عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية تعمل مع المبادرة وتقدم الخدمة، وكل الخدمات التي يقدمها تحيا مصر مجانية، نحن نحاول استخدام الموارد الموجودة بالصندوق أحسن استغلال وتعمل معنا هيئة الشراء الموحد ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ونحاول أن نحسن الخدمة المقدمة للمواطنين، وعملنا إحلال وتجديد لوحدات الغسيل الكلوى في دفعة واحدة.

المبادرة مقسمة إلى جزأين جزء للكشف على البالغين والجزء الثانى للكشف على التلاميذ في الابتدائية، والأطباء المهرة تقوم بإجراء العمليات ، المبادرة أطلقت في 2019 وكانت تستهدف مليون طالب و20 ألف مواطن وجائحة كورونا عطلتنا والحمد لله مع الإجراءات الاحترازية القافلة الواحدة تستقبل 500 مواطن يوميا.