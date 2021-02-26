شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدراسة بالجامعات غدا واستكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف غدا السبت 27 فبراير الدراسة بالجامعات، حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات استئناف الدراسة بالجامعات وبدء الفصل الدراسى الثانى واستكمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، وفقا لطبيعة الجداول المعنلة بكل كلية .

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل إجراءات احترازية مشددة، تتواكب مع حالة الاستنفار الشاملة من كافة مؤسسات الدولة، وشملت الإجراءات الاحترازية ضرورة وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أى تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر).

كما شملت الإجراءات الاحترازية، ضرورة عمل مسار إجبارى لدخول الطلاب للجان، ومسار إجبارى للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان، ووجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات، بالإضافة تكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجبارى بالدخول والخروج.

وأكد المجلس على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسى الجارى (الجمع فى التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعى والتعليم أون لاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملى لتحقيق التباعد الاجتماعى وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التى تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.