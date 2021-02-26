شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه غدا عن زهراء مدينة نصر و4 مناطق أخرى 10 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 5 مناطق غدا السبت، بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات، حيث أعلنت محافظة القاهرة انه نظراً لقيام الهيئة الهندسية بأنشاء قواعد كوبري الميثاق و الذي يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم ، الأمر الذي سيترتب علية قطع المياه عن مناطق ( جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الالفينات 2000 –الاربع الاف – بعض مناطق مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا" ) .

و أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباح غدا السبت وحتي الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ، لمدة (10 ساعات).

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز و المستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حاله طلبها يرجي الاتصال علي رقم 125 من التليفون الأرضي.