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انقطاع المياه غدا عن زهراء مدينة نصر و4 مناطق أخرى 10 ساعات

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القاهرة - سامية سيد - تشهد 5 مناطق غدا السبت، بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات، حيث أعلنت محافظة القاهرة انه نظراً لقيام الهيئة الهندسية بأنشاء قواعد كوبري الميثاق و الذي يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم ، الأمر الذي سيترتب علية قطع المياه عن مناطق ( جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الالفينات 2000 –الاربع الاف – بعض مناطق مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا" ) .

 

و أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباح غدا السبت وحتي الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ، لمدة (10 ساعات).

 

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز و المستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حاله طلبها يرجي الاتصال علي رقم 125 من التليفون الأرضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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