توجيهات السيسي بالتوسع في تأهيل الرائدات الريفيات وتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي أبرز اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات المحلية والخارجية على رأسها توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات وتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها وتصريحات رئيس الوزراء بشأن إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتوجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة بإرسال مساعدات طبية للجيش اللبناني، وتسليم "دبيبة" قائمة وزرائه لرئيسي البرلمان والمجلس الرئاسي بليبيا، وتصريحات وزيرة الخارجية السودانية: لا تفريط في سيادة وحدود السودان

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "حماية اجتماعية شاملة للأسر الريفية ورفع مستوى معيشتها" "الرئيس: توفير المعدات اللازمة للصيادين والتوسع في إنتاجها محليا"اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطورات جهود التنمية المجتمعية في القرى، حيث وجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لأفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.

كما وجه الرئيس خلال اجتماعه أمس مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، بتكثيف الجهود والأنشطة في ذات السياق بالتناغم مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير المزيد من مقومات نجاح تلك البرامج الاجتماعية من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذى يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في قرى الريف المصري.

وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز أداء آلية "لإسعاف الاجتماعي" ودعمها تمويلياً وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعى التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية، بالإضافة كذلك إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول «متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية»، حيث استعرضت الوزيرة جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعى التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهى الآلية المعروفة بـ«الإسعاف الاجتماعي».

كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع في الإنتاج المحلى لتلك الأدوات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "السيسي : التوسع في تأهيل الرائدات الريفيات وتعزيز الإسعاف الاجتماعي"وجه الرئيس السيسي بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويلياً وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية في الأعمال التطوعية الخيرية.

كما وجه بإشراك مؤسسات المجتمع المدني مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمتابعة برامج الدعم الطارئ للمواطنين الذين يعانون مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية، وتستدعي التدخل والدعم الفوري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية.

من جانبها قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الانتهاء قريبا من استراتيجية تنمية الأسرة تمهيدا لإطلاقها"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض على رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه كان هناك عدد من الملاحظات، ويتم العمل حالياً على الانتهاء من الصورة النهائية للاستراتيجية، تمهيداً للإطلاق، نظراً لأهمية هذا الملف بوجه عام.

وأشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بشأن استراتيجية تنمية الأسرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولي الجهات المعنية.

واستعرضت هالة السعيد، موقف الإجراءات التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، حيث أشارت إلى أن الاطلاع على تجارب الدول الأخرى وما حققته من نتائج فضلاً عن الدراسات التي تتم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذوي الخبرة، أسفر عن التوصل إلى عدد من المقترحات فيما يخص الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة.

كما عرضت عددأً من المقترحات التي يتم بحثها ودراستها لتحفيز الأسر على الالتزام بعدد الأبناء الذي يتماشى مع أهداف خطة تنمية الأسرة، وكذا الفترات الآمنة بين مرات الإنجاب إلى جانب الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وفحص سرطان الثدي عند بلوغ سن الـ 40، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين عل الزواج.، بما يسهم في تحقيق فوائد متعددة للأسرة المصرية.

فيما قالت "الأهرام" تحت عنوان "بتوجيهات من الرئيس السيسي.. القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.

ومن جانبها أعربت وزيرة الدفاع الوطني اللبناني عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون في أوقات المحن والأزمات مؤكدةً عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر ولبنان.

وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني.

وقالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "شكري يناقش قضايا السياسة الخارجية مع رؤساء التحرير والإعلاميين بحث وزير الخارجية سامح شكري مع رؤساء تحرير الصحف وكُتاب الرأي والإعلاميين بمقر المجلس الأعلى للإعلام وجهات النظر والرؤى حول أبرز الملفات والقضايا السياسية الخارجية مع نخبة من صنّاع الفكر وقادة الصحافة والإعلام في مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده تلبيةً لدعوة من رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر.

وتناول اللقاء أهم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وكذلك عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية حيث استعرض وزير الخارجية أهم ملامح السياسة الخارجية المصرية وثوابت الموقف المصري والرؤية إزاء مختلف الملفات، فضلًا عن محدّدات التحرُك على الأصعدة المختلفة للدفاع عن مصالح مصر وعلاقاتها الخارجية اتساقًا مع الأولويات الوطنية.

وساد اللقاء مناخا وديا صريحا، تم الاستماع خلاله لمُجمل التساؤلات والأفكار المطروحة من جانب كبار الصحفيين والكتاب والإعلاميين. هذا، وأكد الحضور على أن حجم التحديات الحالية التي تُحيط بالدولة المصرية تستوجب من الجميع بذل كل جهد مُمكن في سبيل الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية، والعمل على إبراز ما يتحقق بشكل مستمر من إنجازات.

وقالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مدبولي : 500 مليون جنيه تعويضات للإسراع بتنفيذ تطوير "الدائري" وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوفير 500 مليون جنيه للتعويضات لسرعة تنفيذ المشروع للإسراع في الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع تطوير الطريق الدائري، وخلال الاجتماع، قدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عرضاً حول الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ونسب التنفيذ الخاصة به، مشيراً إلى أنه تم تقسيم مشروع التطوير إلى 5 قطاعات بطول 97.5 كم، موضحاً أنه فيما يتعلق بقطاع المريوطية / الأوتوستراد، فإن أعمال التطوير تتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29.6م/ اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م/ اتجاه، وكذا توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات/ اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 29.1م /اتجاه، بالإضافة إلى توسعة عدد 6 كباري علوية و13 نفقاً ليصبح 7 حارات / اتجاه.

وأشار وزير النقل إلى أعمال التطوير الخاص بقطاع الأوتوستراد / محور سعد الشاذلي، موضحاً أن نسبة تنفيذ هذه الأعمال وصلت إلى 100%، لافتاً كذلك إلى الأعمال الخاصة بقطاع محور سعد الشاذلي / الإسكندرية الزراعي، والتي تتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29 م لكل اتجاه، بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م، وبطول 20 كم، وكذا توسعة عدد 23 كوبرى علوى بعرض 10.5 م، وعدد 13 نفقاً بعرض 10.5م.

وتناول المهندس كامل الوزير الموقف التنفيذي لأعمال قطاع الإسكندرية الزراعي حتى المريوطية، والتي تضمنت صيانة طبقات الرصف من محور المريوطية الى تقاطع شبرا / بنها الزراعي بطول 23 كم؛ وكذا الأعمال الخاصة بقطاع الإسكندرية الصحراوي حتى الواحات، والتي تتضمن إنشاء طريق داعم 3 حارات / اتجاه بعرض 16.9م وبطول 8 كم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم من 3 حارات / اتجاه إلى 5 حارات / اتجاه، وتوسعة نفق صحراء الأهرام.

من جانبها قالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مباحثات مهمة للفريق أول محمد زكي في أبوظبي .. خلال معرض الدفاع الدولي"

تعزيز التعاون العسكري مع الإمارات وفرنسا وصربيا وقبرص

عاد إلى أرض الوطن، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر (IDEX 2021) والمعرض البحري المصاحب له (NAVDEX2021) اللذان استضافتهما العاصمة الإماراتية ( أبو ظبى ) خلال الأيام الماضية .

شهد القائد العام للقوات المسلحة، حفل افتتاح الدورة الخامسة عشر من معرض (IDEX 2021)، ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، وعلى هامش المعرض التقى بمحمد البواردى وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، وأشاد بمستوى التنظيم الجيد لمعرض (IDEX 2021) هذا العام رغم التحديات التى يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، خاصة في المجالات العسكرية، كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تعد العلاقات بين الدولتين نموذجاً للعلاقات بين الأشقاء، وتشهد تطوراً مستمر في مختلف المجالات.

كما التقى وزير الدفاع، الفريق ركن حمد الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، حيث أكد على أن تنظيم مثل هذه المعارض يعزز من علاقات التعاون والشراكات بين الدول في المجالات العسكرية والتكنولوجية.

وقالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الحكومة تطمئن الطلاب : لا تغيير في مجموع درجات الثانوية العامة"

"الطالب يختار أفضل الدرجات في الفرص الامتحانية"

نفى المركز الإعلامي ل‍مجلس الوزراء المصري ما تردد حول تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية.

وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية.

وأشارت إلى أن النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة كما هي 410 درجات كالسنوات الماضية دون أي تغيير، مشددة على أن دخول الطالب أكثر من فرصة امتحانية خلال نفس العام لا علاقة له نهائيا بمجموع الدرجات، حيث يختار الطالب أفضل الدرجات في الفرص الامتحانية، على أن يتم توزيع الدرجات على عدد الأسئلة بالامتحان، بحيث تتناسب في كل مادة مع جزئيات الاختبار.

فيما قالت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "«دبيبة» يسلم قائمة وزرائه لرئيسي البرلمان والمجلس الرئاسي بليبيا" قدم رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، الخميس، تشكيل حكومته الجديدة، إلى كل من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفى، قبل الإعلان عنها رسميا، اليوم، تمهيدا لنيل ثقة البرلمان فى جلسة مقررة خلال أيام في مدينة سرت، في خطوة تمهد لإجراء الانتخابات المقررة حسب «خريطة الطريق»، في 24 ديسمبر المقبل.

وأعلن المكتب الإعلامي لـ«دبيبة» أن تشكيل الحكومة تم تسليمه إلى رئيس المجلس الرئاسي، قبل تقديمه لمجلس النواب لاعتماده، لافتاً إلى أن «مهلة منح الثقـة فترة محدودة جداً».

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر قولها إنه تم اختيار أعضاء الحكومة من 10 آلاف سيرة ذاتية تسلمها «دبيبة».

وأمام رئيس الوزراء الجديد حتى 19 مارس المقبل، للحصول على ثقة البرلمان قبل أن يبدأ مهمة توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات، وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

وتحتاج الحكومة الجديدة لموافقة 120 لنيل الثقة من البرلمان المكون من 188 نائبا، فيما لا تزال المشاورات جارية بين نواب مجتمعين فى طرابلس حول مكان انعقاد جلسة منح الثقة، ودعا ٨٨ نائبا، فى بيان، إلى الإسراع بعقد جلسة منح الثقة للحكومة. وكان دبيبة أعلن أنه في حال عدم تأمين النصاب المطلوب للتصويت على الثقة في البرلمان، سيذهب إلى أعضاء منتدى الحوار للحصول عليها.

وفي الشأن الرياضي، قالت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "الأهلي ينتظر موافقة «موسمياني» لحسم صفقة باهر المحمدي"

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الحصول على موافقة الجنوب إفريقى، بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول، من أجل التعاقد مع باهر المحمدي، نجم نادى الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتظر جهاز الكرة بالنادي الأهلي حسم موقف اللاعب من جانب الجنوب إفريقى، وذلك قبل الدخول في مفاوضات مع إدارة الإسماعيلى لبحث إمكانية حسم الصفقة.

ويُجيد «المحمدى» اللعب في أكثر من مركز بالمستطيل الأخضر، سواء مركز الظهير الأيمن أو المَسّاك، كما يُجيد اللعب في خط الوسط.

وشهدت الفترة الماضية تعاقد الأهلي مع المحترف المغربى، بدر بانون، الذي يُعتبر من أهم الركائز الأساسية بالفريق في خط الدفاع.

وقالت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "وزيرة الخارجية السودانية: لا تفريط في سيادة وحدود السودان"

أكّدت وزيرةُ الخارجية السودانية، مريم الصـادق المهدي، على موقف السودان المُجمع عليه من كل مؤسسات الحكومة الانتقالية بأن لا تفريط في سيادة وحدود السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" اليوم الخميس، عن مريم الصادق قولها خلال لقائها مساء أمس الأربعاء مع رابطة سفراء السودان، إنه لن يتم التنازل عن شبرٍ واحد من أرض الأجداد.

وأشارت إلى سعي وزارتها لبناء سياسةٍ خارجية تخرِج البلاد من العزلة الخارجية والملاحقة إلى إقامة علاقاتٍ متكافئة مع الجوار والعمق الأفريقي والمجتمع الدولي.

ولفتت الوزير السودانية إلى أن كثيرا من صلاحيات وزارة الخارجية كانت قد سُلبت في العهود الشمولية، وسادت ما تُسمَّى بالدبلوماسية الرسالية، والدبلوماسية الرئاسية، على عكس ما كان يحدث في النظم الديمقراطية التي أعطت وزارة الخارجية وضعا رياديا متقدما.