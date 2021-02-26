الجريمة في 24 ساعة| تفاصيل فيديو إطلاق النار على مواطنين بالإسكندرية وقرار للنيابة بعد الحكم على "طبيب الزقازيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري، الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين جرائم قتل بسبب شراكة بين شخصين انتهت بمقتل أحدهما، ورجل يطلق النار على مواطنين بسبب معاكسة زوجته في الإسكندرية، وسقوط أكبر عصابات سرقة السيارات، ومشاجر بسبب الميراث تنتهي بوفاة مُسن في الجيزة.

-فيديو.. القبض على رجل أطلق الرصاص على مواطنين في الإسكندرية

ألقت قوات الشرطة في الإسكندرية القبض على شخص اتُّهم بترويع المواطنين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته بشارع البيطاش الرئيسي بمنطقة العجمي مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وذلك بسبب مغازلة زوجته.

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-شراكة الموت.. حل لغز العثور على جثة شاب غارقا في دمائه بمدخل عقار ببولاق

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات العثور على جثة شاب غارقا في دمائه بمدخل عقار في منطقة بولاق الدكرور.

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-صنع حُفرة في الأرض.. مصدر أمني يكشف حقيقة دوي صوت سُمع شرق القاهرة

سُمع دوي صوت في شرق القاهرة انتقلت على إثره أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابساته.

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-بعد 30 جريمة.. سقوط عصابة سرقة السيارات ومساومة أصحابها بـ 3 محافظات

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات واعترفوا بارتكاب 30 واقعة.

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-"وقع طب ساكت".. المشهد الأخير في جريمة "ميراث الغضب" بين الخال وابن الأخت بالعجوزة

"وقع طب ساكت" هكذا انتهت مشاجرة المسن وابن الأخت في ضاحية العجوزة، والتي راح ضحيتها حارس عقار في الستينات من عمره.

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-متهم بالتحرش داخل ميكروباص.. قرار جديد للنيابة بعد الحكم على "طبيب الزقازيق"

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، الاستئناف على محكمة جنح جزيي بندر ثان الزقازيق، بمعاقبة طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش داخل ميكروباص بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وجاء استئناف النيابة لثبوت ارتكاب المتهم الواقعة.

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-حريق هائل داخل مخزن قطع غيار سيارات خلف قسم أول طنطا

شهد شارع القصراوي خلف قسم أول طنطا وقوع حريق هائل داخل أحد المخازن الخاصة بقطع غيار السيارات.

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