شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طريقة رفع المرفقات إلكترونيا للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر
1-صورة شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات (وجه/ظهر) - إن وجد.
2- صورة شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حدة.
3- صورة صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده (لم يمض عليها شهرين) في حالة سفر الوالد أو وفاته يقدم ما يثبت ذلك أو يتم تقديم ما يثبت ذلك.
4- صورة إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة من شهادة الإعفاء منه.
5- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم ووالده (سارية).
6- صورة شخصية حديثة للمتقدم.
7- صورة شهادة الميلاد للمتقدم أو مستخرج رسمي منها.
8- صورة شهادة حسن سير و سلوك من الكلية التي تخرج منها المتقدم.
9- بالنسبة للمتقدم الحاصل على مؤهل عالٍ من خارج مصر ، يشترط تقديم شهادة من المجلس الأعلى للجامعات بأن المؤهل الحاصل عليه معادل قانوناً للدرجات العلمية التي تمنحها الكليات التابعة للجامعات المصرية .
- شروط رفع المرفقات:
1- رفع المرفقات بصيغة (PDF – JPG - PNG).
2- يجب أن تكون الصورة حية وملونة وليست صورة ضوئية أبيض/أسود.
3- يجب التأكد من عدم اهتزاز الصورة.
4- يجب التأكد من أن الصورة كاملة ولم تطمس أي بيانات بها.
5- التحقق من رفع كل ملف مرفق في الحقل المخصص له.