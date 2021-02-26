مصر تعمر بيوت الله.. افتتاح 23 مسجدا جديدا فى 5 محافظات اليوم.. صور

القاهرة - سامية سيد - تفتتح 5 محافظات اليوم الجمعة، 23 مسجدًا جديدًا، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (934) مسجدًا حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى: