شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعمر بيوت الله.. افتتاح 23 مسجدا جديدا فى 5 محافظات اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
والمساجد المقرر افتتاحها اليوم هى:
مديرية أوقاف البحيرة
1. مسجد الشلبي – قرية 8 - إدكو
2. مسجد زراعة 5 – قرية 7 - إدكو
3. مسجد الرجال – قرية كوم بلال - إدكو
4. مسجد عزبة قنديل – التوفيقية – إيتاي البارود
5. أبو القاسم الملهطاني – دمنهور غرب
6. النور مدخل أبو الشقاف – حوش عيسى
7. الطنطاوي الغربي البساتين – دمنهور غرب
8. الوسط – منشأة الوكيل – مركز دمنهور
9. الوسطاني إبيا الحمراء – مركز الدلنجات
10. عباد الرحمن بجع غرابيل المسين الدلنجات
11. التوحيد –عزبة لطفي كوم اشو كفر الدوار
12. مسجد مظهر – قرية مظهر زاوية غزال - دمنهور
13. مسجد الشهداء – قرية بادم غزال - دمنهور
14. مسجد السراح – قرية العلامية الكبرى - الدلنجات
15. مسجد ع المأمور العمرية – دمنهور
مديرية أوقاف الشرقية
16. الكبير أبو سلطان – إدارة أبو حماد
17. مسجد البوري – الفرايحة – أولاد صقر
مديرية أوقاف الفيوم
18. مسجد المدينة الصناعية – بندر طامية
19. التقوي – دوار الوابور – العزيزية طامية
20. الإخلاص – سويرس – الجالي طامية
21. محمد رياض – فانوس - طامية
مديرية أوقاف المنوفية
22. الشيخ غريب المعداوي – شنواي – مركز أشمون
مديرية أوقاف الأقصر
23. بلال بن رباح بنجع خليدي بمنشأة العماري