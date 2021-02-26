شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. «بدر رجب» يزين سماء مصر اليوم فى مشهد بديع طوال الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي مساء اليوم الجمعة 14 رجب 1442 الموافق 26 فبراير 2021 القمر البدر لهذا الشهر، وسيكون مشاهدًا طوال الليل. والقمر سيظهر من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو، حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس السبت.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل ، ولكن علميا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك نهار السبت عند الساعه 11:17 صباحاً بتوقيت السعودية (08:17 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.