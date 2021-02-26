شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2006.. ومستمرون فى حملات التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أنه جرى تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006.

وقال الدكتور علاء عيد لـ الخليج 365: تنفذ وزارة الصحة حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وتابع عيد، أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.