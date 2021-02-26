اليوم.. انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة، انقطاع المياه عن مناطق (بولاق الدكرور - أبو قتادة)، وذلك الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 26/2/2021 حتى الساعة الرابعة صباح غد السبت الموافق 27/2/2021، ولمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يرجع إلى تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم ضمن تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ قواعد كوبري محور ترعة الزمر بالمنطقة أمام قسم بولاق الدكرور.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.