شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتقدم بالتهنئة لولى العهد السعودى على الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهاني للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنياً من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية.

ونشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تغريدة:" أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنياً من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية".