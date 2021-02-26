شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة العالم أحمد زويل فى ذكرى ميلاده: "وحشتنى يا نوبل مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نانا زويل، فى ذكرى ميلاد شقيقها الراحل الدكتور أحمد زويل الـ75: "اليوم ميلاد أخى، الطفل الهادى، التلميذ النجيب، الشاب الخلوق، العالم المتواضع، فأنت الإنسان والإنسان أنت، البصمة التاريخية التى لم تتكرر، أنت نوبل مصر ـ صاحب وسام بنجامين فرانكلين، الفارس ورائد الكيمياء".

وأضافت نانا زويل، لـ"الخليج 365"، أنه لا يفوتها أن تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على استكماله منشآت مدينة زويل فى المرحلتين الثانية والثالثة، وسداد جميع المبالغ المستحقة عن قيمة هذه الإنشاءات من موازنة الدولة، لتستطيع مدينة زويل مواصلة مسيرتها العلمية المتفردة، بإعداد جيل قادر على التفكير، ومعالجة الكثير من القضايا والتحديات التى تواجه المجتمع ومساعدة الاقتصاد المصرى على النمو والازدهار، رحمه الله أخى، فخرى وفخر مصر بل العالم أجمع وحشتنى.

يذكر أن العالم المصرى أحمد زويل من بين هؤلاء الذين رفعوا اسم بلادهم بين دول العالم، والذى حصل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1999، حيث حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل وكذلك حصل على العديد من الأوسمة والنياشين والجوائز العالمية لأبحاثه الرائدة في علوم الليزر وعلم الفيمتو التي حاز بسببها على 31 جائزة دولية، كما أُطلق اسمه على بعض الشوارع والميادين في مصر. وأصدرت هيئة البريد المصرى طابعين بريد باسمه وصورته، وجرى إطلاق اسمه على صالون الأوبرا.