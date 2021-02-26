شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى شائعات تغيير مجموع درجات الثانوية للعام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



"الطب الوقائى": لا خطورة من التطعيم ضد شلل الأطفال فى ظل كورونا

الحكومة تسدد 30 مليار جنيه مستحقات دعم الصادرات.. و50 مليار للتمويل العقارى

الصحة: 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة الأسبوع المقبل

الحكومة تناقش مقترح تأسيس صندوق لتأمين وتنمية الأسرة المصرية

الحكومة تناقش حزم تحفيزية للتشجيع على إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

تخصيص رقم 1440 لاستقبال الرسائل بالمجان لمتابعة مرضى العزل المنزلى لكورونا

الحكومة تنفى شائعات تغيير مجموع درجات الثانوية للعام الدراسى الحالى

الأزهر يوجه المناطق بتوزيع كل كميات "التغذية المدرسية" فى الامتحانات

إعلان تفاصيل تنظيم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية ومدارس STEM

وزيرة الصحة: نستهدف تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية بـ1500 قرية

التضامن تدشن المرحلة الثالثة لبرامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة

هيئة الرعاية الصحية: 1392 عملية جراحية بالتأمين الصحى فى بورسعيد خلال يناير الماضي