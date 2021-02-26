غادة والى: الاستراتيجية الجديدة لأفريقيا تهدف استخدام النظم الحديثة لمكافحة الجريمة

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذي للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة، أن المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة تعمل في تسعة وعشرين مكتبا ميدانيا، وأكثر من حوالى 400 موظف، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة لأفريقيا تهدف إلى استخدام النظم الحديثة لمكافحة الجريمة.

وتابعت والى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمة الإعلامى حسام الدين حسين، أن استراتيجية مكافحة الجريمة في أفريقيا تهدف إلى تتبع ووقف مصادر التمويل، مشيرة إلى أن هناك تشابك وعلاقات مركبة بين الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، مضيفة أن هناك حوالى 249 مليون أفريقى يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدة أن البطالة والهجرة غير الشرعية هما وجهان لمعدل الفقر في أفريقيا.