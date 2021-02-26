شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: الاستراتيجية الجديدة لأفريقيا تهدف استخدام النظم الحديثة لمكافحة الجريمة والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت والى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمة الإعلامى حسام الدين حسين، أن استراتيجية مكافحة الجريمة في أفريقيا تهدف إلى تتبع ووقف مصادر التمويل، مشيرة إلى أن هناك تشابك وعلاقات مركبة بين الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، مضيفة أن هناك حوالى 249 مليون أفريقى يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدة أن البطالة والهجرة غير الشرعية هما وجهان لمعدل الفقر في أفريقيا.
من جانب أخر، كانت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، قد أطلقت خطة شاملة لتطوير عمل المنظمة خلال الفترة 2021 - 2025، بهدف تعزيز قدرتها على تقديم الدعم للدول فى مواجهة التحديات ذات الصلة بالجريمة والإرهاب والفساد والمخدرات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية في الدول المختلفة للتصدي لهذه التهديدات وتداعياتها الاجتماعية والصحية.