شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: غير مسموح باصطحاب كتب خارجية أو ملازم بامتحان الثانوى العام الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة، إنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية اصطحاب كتاب الوزارة الأصلى أو صورة منه، ويمكن للطالب كتابة ملاحظاته به وليس ملاحظات أخرى، ولكن غير مسموح اصطحاب كتب خارجية أو ملازم.

وأوضحت مصادر مسئولة، إنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية باستخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب الـpdf والمصادر المتاحة لأن الامتحان open book.

وعن توفير نماذج استرشادية للمرحلة الثانوية، أكدت المصادر أنه لم يحدث من قبل منذ بدأنا الامتحانات في 2018 وقد نفذنا امتحانا تجريبيا للطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي، وليس هناك جديد في طبيعة الامتحان يقتضي نماذج جديدة من الأساس، وبالتالي هذا المطلب غير منطقي، وهذا الاقتراح "غير مقبول" على مستوى الدولة لأسباب كثيرة، ودعونا نتوقف عن مثل هذه الاقتراحات لأن الوقت ضيق والتنفيذ بالغ الصعوبة، وسننفذ ما جرى الإعلان عنه بلا تغيير.

وعن سقوط الشبكة فى الامتحانات الإلكترونية أوضحت المصادر: أرسلنا التعليمات وفي هذه الحالة نعيد الامتحان في وقت لاحق، نرجو الاكتفاء بما جرى شرحه والاطلاع على موقعنا، والتوقف عن الأسئلة المتكررة والجدلية والاستباقية.