شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشدد على سرعة تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها فور الانتهاء منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، وفد وزارة الإسكان برئاسة محمد هشام درويش وكيل أول وزارة الإسكان للتشييد والعلاقات الخارجية، وذلك في إطار زيارته للمحافظة للمرور على جميع مشروعات إسكان الوزارة ومتابعة آخر مستجدات الأعمال في المشروعات الجارى تنفيذها والتى تشمل المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى والإسكان الاسثتماري والكراسة الزرقاء.

واستعرض المحافظ مع وكيل الوزارة عددا من الموضوعات المتعلقة بإنهاء الأعمال الإنشائية بمشروعات الإسكان، مشددا على التنسيق بين المحافظة ولجنة وزارة الإسكان لسرعة تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها فور الانتهاء من جميع الأعمال.