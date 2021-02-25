شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم المنوفية: السبت يوم عمل في جميع القطاعات والمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بأنه تقرر أن يكون السبت المقبل 27 فبراير، يوم عمل رسمي بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها والالتزام ببدء الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ولحين الانتهاء من كافة أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

وأكد مدير المديرية في بيان، الخميس، أن هذا القرار جاء استعدادا لعقد الامتحانات المحلية على مستوى المحافظة في ظل الاجراءات الاحترازية والظروف الراهنة وحرصًا على رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى مؤكدا على الجميع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الامتحانات لضمان سلامة وصحة الجميع وإظهار روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات.