شكرا لقرائتكم خبر عن صابر عرب يدعو الأزهر ورجال الدين لـ«وقفة» بسبب الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن الدكتور أحمد الطيب رجل فلسفة يقرأ الإسلام بالمعنى الإنساني، لافتاً إلى أن التعليم في الأزهر جزء من الثقافة والتعليم الموجود في الدولة المصرية.

وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، في الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن أدبيات تجديد الخطاب الديني ليست منزوعة السياق من أدبيات الحياة بمعناها الاجتماعي والثقافي والإنساني.

وأوضح أن معظم الخطباء لديهم افتقاد للمكونات الفكرية والثقافية، ولابد أن يكون من البداية ملم بفكر الحياة وقضايا المجتمع ومشكلاته.

ونوه وزير الثقافة الأسبق، بأن أكبر أزمة تهدد مستقبل الدولة المصرية هي القضية السكانية، ولابد أن يكون هناك موقف من رجال الدين والإعلام بالزيادة المفرطة التي نراها في عدد السكان.