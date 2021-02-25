شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يزور سوهاج غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بزيارة لمحافظة سوهاج غدا الجمعة، لتفقد وافتتاح تطوير عدد من المواقع الأثرية بمركزي سوهاج وأخميم.

يتضمن برنامج الزيارة- بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامى للمحافظة- قيام الوزير يرافقه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، ونائب المحافظ، الدكتور أحمد سامى القاضى، بافتتاح أعمال تطوير منطقة معبد «أتريبس» بالشيخ حمد بمركز سوهاج، يعقب ذلك أداء صلاة الجمعة بمسجد جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، ثم تفقد وافتتاح أعمال تطوير «مقابر الحواويش» الأثرية بالجبل الشرقي بدائرة مركز أخميم، ويختتم الوزير زيارته بعقد اجتماع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة.