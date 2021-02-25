شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيري لمناقشة دعم المزارعين وشرح مبادرة الرئيس لإسقاط مديونيات المتعثرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بمحافظة الأقصر، أنه تم عقد مؤتمر جماهيري لمناقشة سبل دعم البنك لعملائه والمزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي.

وكرم البنك الزراعي عددًا من عملاء البنك بالأقصر وبعض الشخصيات القيادية والشعبية والبرلمانية بالمحافظة وذلك تحت رعاية عبدالجابر ابراهيم على رئيس قطاع البنك بالاقصر وبحضور ابراهيم الحديدي، مستشار الديون المتعثرة بالبنك الرئيسي، وأمجد فارس جورجى رئيس منطقة جنوب الصعيد والدكتور حمادة العماري، عضو مجلس النواب، وعلى حماية، مدير قناة السويس للتأمين، والدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر، والمهندسة نورا أحمد عثمان، مدير عام الاستثمار بالمحافظة ومحمد العربى مدير الاصلاح الزراعى والدكتورة هناء محمد مدير صندوق التأمين على الماشية والحاج همام حسن محمود رئيس جمعية منتجى القصب وتركى لطفى رئيس جمعية وادى حلفا ولفيف من القيادات الشعبية والعملاء.

وجرى عرض مبادرة البنك لدعم العملاء المتعثرين ودمجهم في السوق الاقتصادية ليصبحو ايادى تبنى في مصر لتنفيذ خطة الدولة 2030 برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والتي شملت ما يربو على 328 الف عميل بتكلفة اجمالية بلغت 6.3 مليار جنية تسهدف تسوية كافة مديونيات العملاء المتعثرين في السداد وفق شريحتين الاولى تضم 307 ألف عميل ممن يبلغ اصل مديونياتهم اقل من 25 الف جنية وهؤلاء تم بالفعل اسقاط واعدام مديونياتهم بالفعل باجمالى 416 مليون جنية وعوائد مهمشة بجملة 240 مليون جنيه.

وأوضح أن الشريحة الثانية تضم 21 ألف عميل من الافراد والشركات يبلغ اصل هذه المديونيات 3.5 مليار جنية وعوائد متراكمة قدرها 2.2 مليار جنية وقد حدد البنك الاستفادة للشريحة الثانية من المبادرة حتى 30/6/2021 بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول في المبادرة من خلال سداد 50% من اصل المديونية فقط سواء دفعه واحدة أو على اقساط يتم تحديدها وفقا لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل مع اسقاط كافة العوائد المهمشة مع استمرار البنك في القيام بدوره في خدمة العملاء المنتظمين ودعم مشروعاتهم متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لخطة الدولة وبفائدة مدعمة 5% بسيطة متناقصة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة.