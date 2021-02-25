شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الحنفي: 29 مليار جنيه إجمالي ما أنفقته الدولة على تطوير العشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن ملف تطوير العشوائيات شائك جدًا، والكثير من الحكومات تعاملت مع هذا الملف ولم تنجح، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية في تطوير العشوائيات هي توفير التمويل، ولكن القيادة السياسية عملت على توفير التمويل بصورة كبيرة جدًا، ولم نشعر بأي نقص في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة.

وتابع «الحنفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الدولة أنفقت 29 مليارًا ونصف المليار على تطوير العشوائيات حتى الآن، وهذا يكشف مدى اهتمام القيادة السياسية بتطوير العشوائيات.

ولفت إلى أن الدولة نجحت في إنشاء كم كبير من الوحدات بشكل لا يتخيله البعض في إطار تطوير العشوائيات، وكل مشروع له النسق المعماري الخاص به، سواء حي الأسمرات المبني على 30% من مساحة الأرض، وباقي الأرض عبارة عن مناطق خضراء، وأندية ومدارس، كما أن منطقة روضة السيدة تم إنشاؤها على نسق إسلامي.