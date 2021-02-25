شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية ينتقص من قيمة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أنه كان هناك 7 مسودات لمشروعات قانون الأحوال الشخصية، ومنذ شهر انتهى مجلس الوزراء من مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن مسودة القانون الجديد قنبلة من الإزعاج والتشويش والتخلف.

وأضاف إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن مسودة القانون تُحقر من مكانة المرأة وتنسف المواطنة وتنتقص من المرأة، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية لا يخص الموضوعات الدينية لكنه قانون أشمل، ولا يعقل أن تتدخل الجهات الدينية وحدها في وضعه.

وأشار إلى أن الدولة تحتاج إلى فقة عصري جديد يتعامل مع مستجدات العصر وليس محاصرًا أو متجمدًا، موضحًا أنه لا بد أن يكون هناك صياغة منضبطة قانونيًا من قبل وزارة العدل لقانون الأحوال الشخصية، مندهشًا من فلسفة صياغة القانون، لافتا إلى أن المسودة تقترح منع سفر الأم الحاضنة، متابعًا: «يعني إيه بنت متعرفش تزوج نفسها».