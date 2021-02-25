شكرا لقرائتكم خبر عن صابر عرب: لولا الجيش لضاعت مدنية الدولة المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن ثورات الربيع العربي أحدثت شحنة كهربائية في المجتمعات، لافتاً إلى أن الثورات لها قواعد وثقافة، وهذه ليست الثورات بالمعنى الفكري والسياسي والاجتماعي.

وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن ما حدث هو أقرب إلى الثورات، ولكن ليس ثورة بمعناها الحقيقي، وهذا نراه بضياع دولة ليبيا وسوريا واليمن، مؤكدا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من هذه الفوضى الهائلة.

وأوضح أن مصر دولة مدنية لها قيادة، والجيش المصري استطاع أن يحمي الدولة المصرية وحمى الثورة من خلافات كانت ستهلكها، منوها بأنه لولا ثورة 30 يونيو لضاعت الدولة المصرية وفقدت هويتها، خاصة أنها كانت مهددة في كيانها ووجودها.

وأكد أن ثورات الربيع العربي عمقت روح المواطنة، وأحدثت وعيا أكبر للمواطنين، والثورة المصرية لم تمتلك رؤية واضحة.