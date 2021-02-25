شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: «حياة كريمة» تشمل مد مظلة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق هذه المبادرة في عام 2019، وكانت تستهدف 1000 قرية في البداية، وتم العمل على تطوير 153 قرية في السنة الأولى من المبادرة، من خلال إنشاء 600 مشروع في مجال البنية التحتية.

وتابع «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فاجأ الجميع بتوسيع المبادرة، لتشمل كل ريف مصر بإجمالي 4600 قرية تقريبًا، وعلى الفور تم تشكيل لجنة تشمل 15 وزارة لدراسة تنفيذ المبادرة.

ولفت إلى أن المبادرة تشمل إدخال كافة الخدمات إلى القرى بشكل مماثل لما هو موجود في المدن والحضر، ليس هذا فقط بل تشمل المبادرة مد مظلة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة.