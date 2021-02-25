شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تأمين صحى الإسكندرية» يتفقد الخدمة الطبية بـ«جمال عبدالناصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور عناني إسماعيل، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي في الإسكندرية، جولة تفقدية اليوم الخميس لمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحى، المخصصة ضمن مستشفيات عزل وفرز مصابي فيروس كورونا.

واستقبل «عنانى» الدكتور هانى غزال مدير عام المستشفى، حيث رافقه خلال الجولة داخل المستشفى لتفقد الخدمة الطبية والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس، وتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة.

وعقب الجولة عقد مدير تأمين الإسكندرية، اجتماعاً بفريق عمل إدارة المستشفى لمتابعة انتظام سير العمل ومناقشة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها والتأكيد على تجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

يشار إلى أن مستشفى جمال عبدالناصر تعد الأكبر في استقبال وفحص وعزل مصابي كورونا على مستوى المستشفيات المخصصة لفرز وعزل مصابى الفيروس في الإسكندرية.

ومستشفى جمال عبدالناصر، تأتي ضمن 3 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى في الإسكندرية، مخصصة لاستقبال وفحص وعزل مصابي فيروس كورونا، إلى جانب مستشفى كرموز العمالي وأبوقير التخصصى للتأمين الصحى في طوسون، فضلاً عن 10 مستشفيات أخرى تابعة لمديرية الشؤون الصحي.