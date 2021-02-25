شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تختار قرية بناويط مشروعًا تطبيقيًّا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تواصل المشاركة في تفعيل مبادرة «حياة كريمة» تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحسين الحالة المعيشية لحياة الملايين من المواطنين بالقرى الفقيرة على مستوى الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.

جاء ذلك اليوم خلال ترؤسه اجتماعًا تحضيريًا مع أعضاء فريق وحدة رصد المشكلات المجتمعية بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وأعضاء هيئة التدريس ممثلي الوحدة، وذلك للوقوف على خطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأكد عزيز أن مشاركة الجامعة في تفعيل المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور الخدمي والتوعوي للجامعة كمنبر تعليمي واجتماعي مؤثر، لافتا إلى أنه تم استعراض قائمة القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، وقد اختارت الجامعة قرية «بناويط» بمركز المراغة، والتي جاءت ضمن أكثر 5 قرى احتياجًا بالمحافظة، كمشروع تطبيقي للمبادرة الرئاسية.

وقال الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة وضعت خطة تنفيذية سيتم تطبيقها داخل القرية، بمساعدة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية الأولى، لافتاً إلى أنه سيتم العمل في جميع الاتجاهات في وقت واحد، حيث سيتم إقامة ندوات توعوية، وورش عمل تثقيفية، وتنظيم قوافل طبية، وبيطرية، وتمريضية، وزراعية، إلى جانب تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية لشباب القرية.