شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي يكشف شروط حصول الفلاح على قرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك الزراعي منتشر في كل المحافظات والقرى المصرية، وأطلق البنك مؤخرًا مجموعة من المنتجات التي تستهدف المزارع الصغير، من خلال توفير فرصة تمويل لمشروع صغير سواء بإنشاء منتج يدوي، أو شراء ماكينة حياكة وخلافه.

وتابع «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن البنك يوفر قروضًا زراعية بفائدة تصل 5% بدعم من البنك المركزي، بالإضافة لمشروع البتلو، لافتًا إلى أن البنك قام بدعم 15 ألف مزارع يعملون في مشروع البتلو بفائدة 5% في إطار دعم الثورة الحيوانية.

ولفت إلى أن البنك يقدم كامل الدعم للريف المصري، ويعمل على التواجد من خلال افتتاح بعض الفروع الجديدة في المناطق التي لا يتواجد فيها بنوك، مشيرًا إلى أن شروط حصول المزارع على قرض تتمثل فقط في الحيازة الزراعية والرقم القومي، ومن ثم يتم معاينة الأرض، وتوفير القرض اللازم له لدعمه في الزراعة.