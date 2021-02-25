شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الآثار والطيران يتابعان تطوير تمثالي «رمسيس الثاني» بمعبد الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار مساء اليوم، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، برفقة الدكتور محمد منار وزير الطيران المدني، معبد الأقصر، لمتابعة أعمال ترميم وتطوير تمثالين ضخمين لرمسيس الثانى بالواجهة الغربية من المعبد.

استمع الوزيران لشرح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حول ترميمات تماثيل الملك رمسيس الثاني بواجهة المعبد والتى تمت على مدار السنوات، بأياد مصرية خالصة، وأن التمثالين الجديدين تم جمعهما وتركيبهما بأياد مصرية لمجموعة من أمهر المرممين المصريين لاستكمال واجهة المعبد أمام زواره وعشاق السياحة الثقافية.

وزيرا الآثار والسياحة والطيران المدنى بالاقصر

شرح الدكتور مصطفى وزيرى، العمل بالمشروع الذى يتم داخل معبد الأقصر، حث يجرى العمل على قدم وساق بأيادى رجال الترميم والأثريين لإثبات كفاءة الأثرى المصرى فى حماية وترميم والحفاظ على تاريخه الفرعونى القديم بأيد مصرية خالصة، موضحا أن الأعمال تزيد من اهتمام السياح الأجانب وتعمل على زيادة التدفقات لمشاهدة واجهة المعبد بعد إعادة التماثيل بها.

وزيرا الآثار والسياحة والطيران المدنى بالاقصر