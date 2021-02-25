شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعلن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعداد المحافظة لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال «بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف تطعيم الأطفال (من عمر يوم وحتي 5 سنوات)، للأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة بالمجان. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال في الفترة من الأحد 28فبراير وحتى 3 مارس ولمدة 4 أيام.



أوضح الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة ( 122 ألف و108 طفلا) بعدد 8 ادارات صحية بالمحافظة، بالإضافة إلى جميع الاطفال الوافدين من خارج المحافظة عبر منفذ السلوم البرى والقادمين من المحافظات الاخرى من خلال 242 فريق تطعيم ثابت ومتحرك منها 51 فريق ثابت و193 فريق متحرك يجوب القرى والنجوع من منزل إلى منزل للوصول لكافة الاطفال المستهدفين.



أكد محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الحملة للوصول لجميع الاطفال المستهدفين بكافة القرى والنجوع النائية بمدن ومراكز المحافظة والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.