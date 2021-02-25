شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمع الأهلى ومواجهة المشكلة السكانية» في ندوة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والمستشار عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، مساء الخميس فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة حول دور منظمات المجتمع الأهلى في التصدى للمشكلة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والمجلس القومى للسكان.

أشاد المستشار عمرو محسوب النبى، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، كما عرض مراحل التطور للرسالة الإعلامية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستعلامات، في التعامل مع القضية السكانية منذ إنشاء مركز الاعلام والتعليم والاتصال عام 1979 وحتى الآن، ومرورًا بمرحلة الوعي ثم الترويج فالمواجهة للموروثات الاجتماعية ثم تضييق الفجوة بين المعرفة والممارسة، وأخيرًا مرحلة تحسين نوعية الحياة ثم الحملة الأخيرة بعنوان «فكر واختار: تنظيم الاسرة أحسن قرار.

أكد الدكتور طلعت عبدالقوى خلال الندوة التي شارك فيها الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية والدكتور اسامة طارف رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالمحافظة، على أن مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهى ليست مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسؤولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسؤول وشريك لضبط النمو السكانى، وفهم أبعاد قضية النمو السكانى وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية، للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادى في مصر.

وفى نهاية اللقاء تم اطلاق حملة إعلامية مشتركة بين قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات وبين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية الوعى بمخاطر الزيادة السكانية في جميع محافظات الجمهورية.