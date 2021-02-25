شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الآثار والطيران يتفقدان السوق السياحية بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، برفقة وزير الطيران الطيار محمد منار، منطقة السوق السياحية بمدينة الأقصر للقاء أصحاب البازارات والمحلات بالسوق السياحية.

وخلال جولته بالسوق استمع الوزير لشكاوى أصحاب البازارات وأبرزها مواعيد الغلق ليلاً ووعدهم ببحث مدها للبازارت السياحية بمنطقة السوق مع وزير التنمية المحلية لخدمتهم بصورة افضل خلال الأيام القادمة كما طالبوا ايضا بعودة قطار رحلات الشباب والرياضة لتعريف الشباب بالحضارة المصرية القديمة.

وزيرا الآثار والسياحة والطيران المدنى بالاقصر

وقال العنانى ان هذا التحرك مع وزير الطيران المدنى، جاء لمعرفة الأوضاع على أرض الواقع وان برنامجهما مستمر لكافة المقاصد السياحية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح ان هذه الزيارات التي تمت في الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، والأقصر وغدا في سوهاج، لمتابعة وتقييم مبادرة شتى في مصر والاطمئنان على الخدمات السياحية والإجراءات الاحترازية في كافة الفنادق، لافتا إلى أن نسبة المصريين بالفنادق الثابتة تمثل ٧٥% مقابل ٢٥% من الأجانب.

وزيرا الآثار والسياحة والطيران المدنى بالاقصر

وأضاف أنه برغم جائحة كورونا إلا ان برنامج الوزارة في الاكتشافات الأثرية والمشروعات لم يتوقف في مختلف المناطق الأثرية، كما تفقد الوزيران مطار الأقصر وصالة وصول الزوار، واطمأنا على تطبيق كافة الإجراءات لحماية السياح والعاملين.