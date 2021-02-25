شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة تقسيم شاشة التابلت بالامتحانات الإلكترونية للمرحلة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة إنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية باستخدام خاصية تقسيم الشاشة للاطلاع على الكتب ال pdf والمصادر المتاحة لآن الامتحان open book.

وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية "فهى شهادة عامة" وكل المجموع على امتحان الترم الثاني بامتحانات كاملة وليست مجمعة، ولا يوجد امتحانات شهرية للإعدادية هذا الكلام يعود على سنوات النقل فقط من ٤-٨، ١٠-١١.

وأوصحت المصادر أنه لا مجال للاستجابة للمطالب المنادية بعقد امتحانات الترم الأول لطلاب الإعدادية بالشكل المعتاد في 5 أيام بدلا من عقدها في امتحان واحد مجمع في يوم واحد، وهذا الاقتراح غير مقبول على مستوى الدولة، لأسباب كثيرة.

وعن توفير نماذج استرشادية للمرحلة الثانوية أكدت المصادر أنه لم يحدث من قبل منذ بدأنا الامتحانات في ٢٠١٨ وقد نفذنا امتحانا تجريبيا للطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي، وليس هناك جديد في طبيعة الامتحان يقتضي نماذج جديدة من الأساس، وبالتالي هذا المطلب غير منطقي، وهذا الاقتراح "غير مقبول" على مستوى الدولة لأسباب كثيرة ودعونا نتوقف عن مثل هذه الاقتراحات، لأن الوقت ضيق والتنفيذ بالغ الصعوبة وسننفذ ما تم الاعلان عنه بلا تغيير.

وعن سقوط الشبكة فى الامتحانات الإلكترونية أوضحت المصادر: "أرسلنا التعليمات وفي هذه الحالة نعيد الامتحان في وقت لاحق، نرجو الاكتفاء بما تم شرحه والاطلاع على موقعنا والتوقف عن الاسئلة المتكررة والجدلية والاستباقية".