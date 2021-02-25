شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: انتهاء مشروع الأسطول المصرى للصيد بحلول نهاية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع إنشاء أسطول مصري للصيد هو عبارة عن 100 سفينة صيد، مضيفا أنه جرى تقسيم المشروع إلى 3 مراحل هى 34 سفينة في المرحلة الأولى و34 سفينة في المرحلة الثانية و32 سفينة بالمرحلة الثالثة. وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال لقاء له فى برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، أن المرحلة الأولى انتهت بالكامل، مشيرا إلى أنه الآن في مرحلة التجارب وجاهزين للعمل فورا.