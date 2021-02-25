شكرا لقرائتكم خبر عن شروط قبول طلبات الراغبين فى شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس الدولة، عددا من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين، لقبول طلبات الراغبين لشغل وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، حيث بدأ تلقى الطلبات ابتداء من اليوم الخميس 25 فبراير وحتى 20 مارس المقبل، وفقًا لما أعلنه مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام.

وشملت قائمة الشروط ما يلى:

1- تسجيل المتقدم للطلب مع سداد 500 جنيه مصروفات تسجيل الطلب إلكترونيا عن طريق ( فيزا كارت – ماستر كارت – ميزة كارت – منافذ السداد – البريد المصري – البنوك ) (لا تسترد) .

2- تسجيل كافة البيانات المطلوبة في الملف الإلكتروني.

3- أن يكون رقم المحمول شخصي وغير قابل للتكرار.

4- أن يكون البريد الإلكتروني شخصي وغير قابل للتكرار.