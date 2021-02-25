شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ أمير الكويت بالذكرى الـ60 لليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وللشعب الكويتى الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطنى للكويت، والذى يوافق 25 فبراير من كل عام.



وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لجهود دولة الكويت فى دعم التضامن العربي والحفاظ على وحدة واستقرار الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يمن عليها بمزيد من الأمن والأمان والازدهار.