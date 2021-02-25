سعره يصل 3 آلاف جنيه.. طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار دواء ريمديسفير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم إمكانية استخدام الأدوية المضادة للفيروسات "ريمديسفير"، وارتفاع أسعارها 5 أضعاف حيث وصل سعره ٣ آلاف جنيه للحقنة الواحدة والاحتياج الطبي منه للمصابين بفيروس كورونا في حدود ٦ إلى ١١ حقنة للحالة الواحدة، اي أن المريض يحتاج إلى ٣٣ ألف جنيه، مما يشكل عبئًا كبيرًا على المرضى محدودي الدخل.

وأشار النائب إلى أن هذا الدواء يتم التعامل به في المستشفيات فقط مما يشكل عبئا وضغطا على المستشفيات، مطالبا بضرورة توفيره بالصيدليات بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية مع تفعيل الرقابة اللازمة، حيث أن هذه "الحقن" قد حصلت على موافقات دولية.

كانت الوكالة الأميركية للأدوية، قد أصدرت في أكتوبر الماضي، ترخيصا كاملا لاستعمال عقار "ريمديسفير" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في المستشفيات، وتناوله الرئيس الأمريكي السابق ترامب أثناء إصابته بالفيروس.

وأضاف البرلماني، أن أغلب المصابين بفيروس كورونا يعالجون في المنزل وبالتالي باتت ضرورة توفير هذا العقار بالصيدليات أمرًا ملحًا، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص نسبة من الإنتاج للمسشفيات لضمان عدم استحواذ الصيدليات على كل الكميات، خاصة أن فوائد هذه الحقن تكون ذات نفع كبير في حالة استخدامها أول ١٢ يوم من بداية الأعراض، مما يؤدي إلى منع تكاثر الفيروس بصورة كبيرة ومن ثم يؤثر بشكل مباشر على تقليل عدد الوفيات ويسرع من الشفاء بصورة أفضل.

وكشف في طلب الإحاطة أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا في مصر تخطت النسبة العالمية والتي تصل إلى 2.2% في حين تصل في مصر إلى ٨ - ١٠%.

وقال منصور، أنه تواصل مع مسئولين بقطاع الصحة والانتاج الدوائي للوقوف على إمكانية وموانع انتاج كميات كبيرة من عقار ريمديسيفير تكفي احتياجات المرضي، وكانت النتيجة أن هناك شركات أدوية تستطيع انتاج ٤٠ ضعف الكمية الحالية الموجودة في السوق المحلي.

يذكر أن شركات أدوية مصرية بدأت في تصنيع عقار ريمديسيفير بطاقة تصل لنحو ٢ مليون جرعة شهريا، ويعد هذا الدواء مخصص للحالات المتوسطة والحرجة من مرضى كورونا.