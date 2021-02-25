شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة السويس يتابع اللمسات النهائية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس اجتماعا ناقش الحضور عددا من الموضوعات المختلفة وتم التأكيد على كافة كليات وإدارات الجامعة لخطوات الإجراءات الاحترازية وذلك على المواقع والصفحات الرسمية لمختلف كليات وإدارات الجامعة ولاطمئنان على جاهزية مختلف بوابات الجامعة والكليات طبقا لمسارات محددة للدخول والخروج منعا لحدوث أي تزاحم .

كذالك التأكيد على جاهزية بوابات التعقيم على مختلف مداخل الجامعة والكليات والمدرجات والتأكد من توفير مختلف كليات الجامعة لمتطلبات الوقاية (أجهزة كشف درجة الحرارة- المطهرات- ماسكات الوقاية).

والتأكيد على فريق الأمن الاداري بالجامعة بضرورة متابعة التزام كافة رواد الجامعة بهذه الإجراءات بمنتهى الدقة وتقليل الكثافات داخل اللجان الامتحانية بما يضمن ويحقق التباعد الاجتماعي المطلوب. مع ضرورة التزام كافة القائمين على العملية الامتحانية (أعضاء هيئة التدريس-العاملين- الطلاب) بهذه الإجراءات دون أي تهاون .توفير التعقيم المستمر وبشكل دوري قبل وبعد كل امتحان لكافة اللجان والمقار والتأكيد على جميع رواد الجامعة بضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية لاسيما المتعلقة بالامتحان.

و صرح دكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة عقب الاجتماع أن المجلس قد أثنى على ما تم انجازه بالفعل على أرض الواقع من استعدادات مكثفة لاطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في إطار الإجراءات الاحترازية المشددة وفق ما سبق وتم إقراره من قبل.