شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحسن فى الجو وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى نهارا مع رياح معتدلة، وطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة .

كما تسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

واكدت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وننشر بيان بدرجات الحرارة على مدن وعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة العظمى 21 والصغرى 10

درجات الحرارة فى شبين الكوم العظمى 21 والصغرى 11

درجات الحرارة فى طنطا العظمى 20 الصغرى 10

درجات الحرارة فى دمنهور العظمى 20 الصغرى 11

درجات الحرارة فى الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 11

درجات الحرارة فى بلطيم العظمى 20 الصغرى 12

درجات الحرارة فى مطروح العظمى 18 الصغرى 11

درجات الحرارة فى السلوم العظمى 19 الصغرى 10

درجات الحرارة فى سيوة العظمى 21 الصغرى 10

درجات الحرارة فى بورسعيد العظمى 21 الصغرى 13

درجات الحرارة فى دمياطو العظمى 20 الصغرى 12

درجات الحرارة فى الزقازيق العظمى 21 الصغرى 11

درجات الحرارة فى الاسماعيلية العظمى 21 الصغرى 10

درجات الحرارة فى السويس العظمى 21 الصغرى 11

درجات الحرارة فى العريش العظمى 19 الصغرى 10

درجات الحرارة فى رفح العظمى 19 الصغرى 10

درجات الحرارة فى رأس سدر العظمى 22 الصغرى 12

درجات الحرارة فى نخل العظمى 20 الصغرى 02

درجات الحرارة فى نويبع العظمى 22 الصغرى 14

درجات الحرارة فى طابا العظمى 21 الصغرى 13

درجات الحرارة فى كاترين العظمى 17 الصغرى 05

درجات الحرارة فى الطور العظمى 22 الصغرى 13

درجات الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 25 الصغرى 15

درجات الحرارة فى الغردقة العظمى 24 الصغرى 14

درجات الحرارة فى مرسى علم العظمى 24 الصغرى 15

درجات الحرارة فى الفيوم العظمى 21 الصغرى 09

درجات الحرارة فى بنى سويف العظمى 22 الصغرى 09

درجات الحرارة فى المنيا العظمى 22 الصغرى 08

درجات الحرارة فى أسيوط العظمى 22 الصغرى 08

درجات الحرارة فى سوهاج العظمى 23 الصغرى 09

درجات الحرارة فى قنا العظمى 23 الصغرى 10

درجات الحرارة فى الأقصر العظمى 24 الصغرى 10

درجات الحرارة فى أسوان العظمى 25 الصغرى 10

درجات الحرارة فى أبوسمبل العظمى 24 الصغرى 10

درجات الحرارة فى الوادى الجديد العظمى 23 الصغرى 10

درجات الحرارة فى شلاتين العظمى 25 الصغرى 15

درجات الحرارة فى أبو رماد العظمى 25 الصغرى 15

درجات الحرارة فى حلايب العظمى 24 الصغرى 16

درجات الحرارة فى رأس حدربة العظمى 23 الصغرى 16