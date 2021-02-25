شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوجه بغلق محل في طنطا لسرقه الكهرباء ومخالفة الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية بشوارع مدينة طنطا لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع منطقة الاستاد، شارع ٣٠٦ وكورنيش الاستاد، موجهاً قسم الإشغالات بحي ثان طنطا برفع كافة الإشغالات.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة، محيط مسجد السيد البدوي وشارع السكة الجديدة، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من طلاء كافة واجهات العمارات المطلة على الميدان.

وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق أحد المحال التجارية لسرقة التيار الكهربائي وإقامة احتفال دون تصريح مخالفًا الإجراءات الاحترازية.