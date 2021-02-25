شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: هيئة حماية الشواطئ تجري أعمال الصيانة بمنطقة اللسان برأس البر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على قيام الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ أعمال الصيانة للمنطقة الغربية باللسان بمدينة رأس البر المتضررة جراء موجة الطقس السئ التي تعرضت لها المحافظة خلال الفترة السابقة.

وأوضحت المحافظ، في تصريحات صحفية، أن الأعمال تجرى على قدم وساق فور إنتهاء الموجة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لتدعيم هذه المنطقة، مؤكدة أنه يتم متابعة تلك العملية أولا بأول.