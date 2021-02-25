شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الغربية» تعيد فتاة إلى أسرتها بعد العثور عليها في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغرببة، إعادة فتاة إلى أسرتها بقرية الرجدية بمركز طنطا.

ورد اتصال هاتفى من التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن عن وجود فتاة، 15 سنة، في أسوان، وتم إحضارها إلى القاهرة وأودعت إحدى المؤسسات لحين البحث عن أهليتها.

وتمكن فريق التدخل السريع من التوصل إلى أهلية الفتاة وتسليمهما لهم عقب تعهد أسرتها بتوفير الرعاية الكاملة لها.