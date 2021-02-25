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«تضامن الغربية» تعيد فتاة إلى أسرتها بعد العثور عليها في أسوان

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغرببة، إعادة فتاة إلى أسرتها بقرية الرجدية بمركز طنطا.

ورد اتصال هاتفى من التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن عن وجود فتاة، 15 سنة، في أسوان، وتم إحضارها إلى القاهرة وأودعت إحدى المؤسسات لحين البحث عن أهليتها.

وتمكن فريق التدخل السريع من التوصل إلى أهلية الفتاة وتسليمهما لهم عقب تعهد أسرتها بتوفير الرعاية الكاملة لها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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