شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة البت توافق على تقنين أراضي زراعية وأميرية في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة البت بمحافظة السويس اجتماعها اليوم برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لعرض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاعهم طبقا لقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضى واسترداد حق الشعب، وذلك بحضور خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد ، والمستشار مفوض الدولة والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين ، وذلك للبت فى تقنين أوضاع عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والاميرية.

أكد محافظ السويس ، على أنه حريص على تقنين الأوضاع واسترداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين فى تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي ، مناشدا المواطنين سرعة استكمال ملفات التقنين ومشددا علي المسئولين عن لجان التقنين والاحياء بالتواصل مع المواطنين لانهاء ملفاتهم لمن تمت الموافقة عليهم في اللجنة وابرام عقود التمليك لتصحيح اوضاعهم القانونية.

قدمت رئيس لجنة التظلمات تقرير عن عدد من التظلمات على سعرالمتر لعدد من الملفات وتم استعراض عدد اخرمن الملفات تمت اعادة المعاينة لأخذ رأى اللجنة بشأنها.

وفي الاجتماع اكد المحافظ انه لاتهاون في اراضي الدولة ، مؤكدا علي ان الدولة تبذل كل الجهود لتقنين الاوضاع لراحة المواطنين واستقرارهم مراعاة للبعد الاجتماعي، وتقوم بتوصيل المرافق والخدمات العامة من اجل حياة كريمة للمناطق التي يتم فيها تقنين الاوضاع والتي تتكلف مبالغ كبيرة من الدولة.

وأكد المحافظ على رؤساء اللجان بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين للملفات المتقدمة مع مراعاة أخذ موافقة المتغيرات المكانية فى الحالات التى تم معاينتها.

حضر الاجتماع كلا من ممثلي القوات المسلحة وممثل ومديري إدارات التخطيط العمرانى والأملاك والشئون القانونية وجهازحماية أملاك الدولة والمديرية المالية ومركز المعلومات والمكتب الفني وهيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية وخدمة المواطنين والجهات المعنية.